Гуляв із сестричкою та втік: розкрилися нові обставини загибелі 9-річного хлопчика на Миколаївщині

Батько хлопчика намагався знайти його самостійно, але не зміг.

У Миколаївській області в неділю, 5 грудня, було знайдено мертвим дев’ятирічний Артур Василишин. Хлопчика шукали всю ніч, навіщо до пошуків були залучені волонтери, кінологи та пошукова група з Одеси. Батько хлопчика розповів деталі про те, що сталося того дня.

Про це повідомляє поліція області.

Наголошується, що пригода сталася у смт Криве Озеро, а тіло загиблого виявили у річці Кодима.

Батько загиблого хлопчика розповів, що син грав у дворі із сестрою. Чоловік каже, що помітив, як хлопчик переліз через сітку та втік у поле. Після цього він побіг за ним, але не зміг його знайти.

Чоловік каже, що шукав по околицях і в селі, але це закінчилося нічим.

Будинок, де проживав загиблий хлопчик

Пошуки Артура Василишина

Як повідомлялося раніше, хлопчик зник близько 15.00 4 грудня. Відомо, що мав проблеми зі здоров’ям.

Остаточну версію його загибелі буде повідомлено за підсумками експертизи, проте можна припустити, що він потонув.

Нагадаємо, у Волинській області 36-річний чоловік сказав, що хоче пожити за межами цивілізації, взяв намет та пішов у невідомому напрямку. Його шукають вже п’ять днів.