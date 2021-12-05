Гуляв із сестричкою та втік: розкрилися нові обставини загибелі 9-річного хлопчика на Миколаївщині
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Батько хлопчика намагався знайти його самостійно, але не зміг.
У Миколаївській області в неділю, 5 грудня, було знайдено мертвим дев’ятирічний Артур Василишин. Хлопчика шукали всю ніч, навіщо до пошуків були залучені волонтери, кінологи та пошукова група з Одеси. Батько хлопчика розповів деталі про те, що сталося того дня.
Про це повідомляє поліція області.
Наголошується, що пригода сталася у смт Криве Озеро, а тіло загиблого виявили у річці Кодима.
Батько загиблого хлопчика розповів, що син грав у дворі із сестрою. Чоловік каже, що помітив, як хлопчик переліз через сітку та втік у поле. Після цього він побіг за ним, але не зміг його знайти.
Чоловік каже, що шукав по околицях і в селі, але це закінчилося нічим.
Як повідомлялося раніше, хлопчик зник близько 15.00 4 грудня. Відомо, що мав проблеми зі здоров’ям.
Остаточну версію його загибелі буде повідомлено за підсумками експертизи, проте можна припустити, що він потонув.
Нагадаємо, у Волинській області 36-річний чоловік сказав, що хоче пожити за межами цивілізації, взяв намет та пішов у невідомому напрямку. Його шукають вже п’ять днів.
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