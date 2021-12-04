Втомився від цивілізації: у Луцьку п’ять днів шукають чоловіка, який пішов у ліс

Пошуки продовжуються вже п’ять днів.

Мешканець Луцька вирішив пожити далеко від цивілізації і переполошив своїх рідних.

Як повідомляє поліція Волинської області, 36-річний Олександр Солтис сказав батькові, що хоче піти жити за межами міста.

Після цього він подався на дачу в село Гаразджа, де взяв намет. Потім він пішов у невідомому напрямку.

Це сталося 29 листопада, відколи ніхто нічого не чув.

Він був одягнений у чорну куртку з хутряним капюшоном, а також у сині джинси.

Також відомо, що чоловік має проблеми зі слухом.

Олександр Солтис

Поліція закликає всіх, хто міг бачити чоловіка, звернутися за номером 380 99 142 0382 або 102.

Гаразджа на карті

Як повідомлялося раніше, 29 листопада у поліцейському відділенні Ковеля (Волинська область) застрелився молодий патрульний. Колеги одразу викликали на місце "швидку допомогу", проте лікарі лише змогли констатувати смерть.

Цей випадок набув широкого резонансу в Україні, не в останню чергу через те, що Держбюро розслідувань почало розслідувати цю справу за статтею про "доведення до самогубства".