Молодий патрульний застрелився прямо у відділку на Волині: з’явилося його ім’я та фото

Лікарі прибули на місце швидко, але допомогти вже не змогли.

У понеділок, 29 листопада, у місті Ковель, що у Волинській області, знайшли мертвим 28-річного поліцейського.

Як стало відомо "Волинські новини", інцидент стався близько 12:00 у відділенні поліції на вулиці Драгоманова.

Чоловік відійшов у туалет, після чого його колеги почули постріл. Швидку викликали відразу ж, проте медики, які прибули на місце події, чоловікові вже допомогти нічим не могли.

Пізніше цю інформацію підтвердили у пресслужбі патрульної поліції області.

Згідно з попередньою інформацією, правоохоронець скоїв самогубство, проте причини такого вчинку не повідомляється. Колеги загиблого повідомили, що він ніс службу з 2018 року і за цей час поводився як відповідальний і чуйний співробітник. Жодних зауважень до його роботи не було.

Видання "Ковель media" повідомляє, що загиблого ковельчанина звуть Владислав Корнелюк. У нього залишилася дружина та неповнолітній син.

Як повідомлялося раніше, у Києві знайшли з кулею в голові колишнього суддю Сергія Зінченка. Його тіло виявили у власній квартирі. Тепер правоохоронці з’ясовують, чи він застрелився сам чи це було вбивство.