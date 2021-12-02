Довели? Самогубство патрульного у відділенні на Волині не дає українцям спокою

У загиблого залишилася дружина та маленька дитина

Самогубство 28-річного поліціянта з Волині Владислава Корнелюка, тіло якого виявили 29 листопада у відділку міста Ковель, не дає спокою українцям. Припускають, що чоловіка могли довести до такого стану.

Як повідомляють "Надзвичайні новини", загибель патрульного слідчі ДБР розслідують як навмисне вбивство, але при цьому головною версією слідства є самогубство.

Причини такого вчинку копа не повідомляються. Відомо лише, що Владислав Корнелюк був одруженим, мав маленьку дитину, а на роботі, де він провів 3 роки, мав лише зразкові характеристики.

Втім, колеги загиблого правоохоронця відмовляються говорити про будь-які версії того, що сталося. Деякі кажуть, що він був "хорошим хлопцем", а більше інформації щодо інциденту не знають.

Слідчі ДБР проводять перевірку у відділку поліції Ковеля, де працював загиблий. І якщо підтвердиться факт самогубства, то справу ще можуть кваліфікувати за статтею про "доведення до самогубства".

Зауважимо, що тему "доведення до самогубства" активно обговорюють користувачі соціальної мережі Facebook. Зокрема під дописом про інцидент у Ковелі громадяни писали, що "без причини нічого не буває", "довели", "можливо підставили й "допомогли" піти" та інші версії.

Деякі коментарі були особливо емоційними:

"Жаль хлопця. Світлої йому памʼяті і царства небесного. Співчуття рідним. Не вірю, що сам наклав на себе руки!!!" — написала Діна Іванова;

"Чи може допомогли йому це зробить!?" — запитала Анна Клюс;

"Тут щось не так, залишилася дружина і маленька дитина, я не думаю, щоб він просто так покінчив життя самогубством скоріше помогли!" — написав Сергій Сташевський.

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