Довели? Самоубийство патрульного в отделении на Волыни не дает украинцам покоя

У погибшего осталась жена и маленький ребенок

Самоубийство 28-летнего полицейского из Волыни Владислава Корнелюка, тело которого обнаружили 29 ноября в отделении города Ковель, не дает покоя украинцам. Предполагают, что мужчину могли довести до такого состояния.

Как сообщают "Надзвичайні новини", гибель патрульного следователи ДБР расследуют как умышленное убийство, но при этом главной версией следствия является самоубийство.

Причины такого поступка копа не сообщаются. Известно только, что Владислав Корнелюк был женат, имел маленького ребенка, а на работе, где он провел 3 года, имел лишь примерные характеристики.

Впрочем, коллеги погибшего правоохранителя отказываются говорить о каких-либо версиях произошедшего. Некоторые говорят, что он был "хорошим парнем", а больше информации об инциденте не знают.

Следователи ДБР проводят проверку в отделении полиции Ковеля, где работал погибший. И если подтвердится факт самоубийства, дело еще могут квалифицировать по статье о "доведении до самоубийства".

Заметим, что тему "доведения до самоубийства" активно обсуждают пользователи социальной сети Facebook. В частности, под сообщением об инциденте в Ковеле граждане писали, что "без причины ничего не бывает", "довели", "возможно подставили и "помогли" уйти" и другие версии.

Некоторые комментарии были особенно эмоциональными:

"Жаль парня. Светлой ему памяти и царства небесного. Соболезнования родным. Не верю, что сам покончил с собой!!!" — написала Дина Иванова;

"Может помогли ему это сделать!?" — спросила Анна Клюс;

"Здесь что-то не так, осталась жена и маленький ребенок, я не думаю, чтобы он просто так покончил жизнь самоубийством скорее помогли!" – написал Сергей Сташевский.

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