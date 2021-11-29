Молодой патрульный застрелился прямо в отделении на Волыни: появилось его имя и фото

Врачи прибыли на место быстро, но помочь уже ничем не смогли.

В понедельник, 29 ноября, в городе Ковель, что в Волынской области, нашли мертвым 28-летнего полицейского.

Как стало известно изданию "Волинські новини", инцидент произошел около 12:00 в отделении полиции на улице Драгоманова.

Мужчина отошел в туалет, после чего его коллеги услышали выстрел. Скорую вызвали сразу же, однако прибывшие на место происшествия медики мужчине уже помочь ничем не могли.

Позже эту информацию подтвердили в пресс-службе патрульной полиции области.

Согласно предварительной информации, правоохранитель совершил самоубийство, однако о причинах такого поступка не сообщается. Коллеги погибшего сообщили, что он нес службу с 2018 года и за это время проявлял себя, как ответственный и чуткий сотрудник. Никаких замечаний к его работе не было.

Издание "Ковель media" сообщает, что погибшего ковельчанина зовут Владислав Корнелюк. У него осталась жена и несовершеннолетний сын.

Как сообщалось ранее, в Киеве нашли с пулей в голове бывшего судью Сергея Зинченко. Его тело обнаружили в собственной квартире. Теперь правоохранители выясняют, застрелился ли он сам или это было убийство.