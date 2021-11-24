Нашли с пулей в голове: что известно о гибели судьи в Киеве

Бывший судья фигурировал в нескольких уголовных производствах

В Киеве нашли застреленным бывшего судью Соломенского райсуда Сергея Зинченко. Тело мужчины с пулей в голове обнаружили в его квартире.

Как сообщили в полиции Киева, родственники экс-судьи обратились в полицию 18 ноября после того, как Зинченко долго не выходил на связь.

В ходе розыскных действий тело мужчины нашли в его собственной квартире, расположенной на улице Лукьяновской в Шевченковском районе столицы. Известно, что Зинченко умер от огнестрельного ранения головы, а рядом с его телом были обнаружены вещественные доказательства и пистолет.

Адвокат погибшего Лариса Криворучко на своей странице в Facebook написала, что Зинченко был застрелен. У него осталась жена Екатерина и маленький ребенок.

Была ли гибель бывшего судьи убийством или же он совершил самоубийство — будут выяснять правоохранители. В настоящее время возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УКУ "Умышленное убийство" с дополнительной квалификацией "самоубийство", однако следственные действия продолжаются.

Добавим, что погибший судья Сергей Зинченко был фигурантом нескольких уголовных производств. В 2017 году он был задержан на взятке в размере 22 000 долларов, однако тогда мужчину отпустили под личное обязательство.

А в 2014 году Зинченко встрял в скандал из-за того, что в разгар Революции Достоинства отправил под стражу участника акций протеста возле стадиона "Динамо" в Киеве.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 12 сентября в селе Погребы Киевской обнаружили труп судьи Печерского районного суда Киева Виталия Писанца. Служитель Фемиды распивал со своими товарищами алкоголь, после чего подрался с одним из них, споткнулся о вазу, упал и умер. Смерть судьи Печерского райсуда Киева квалифицировали как "преднамеренное убийство" (ч. 1 ст. 115 УК Украины) и начали уголовное производство под руководством Киевской областной прокуратуры.