Смерть судьи Писанца расследуют по статье об умышленном убийстве

Досудебное расследование будут осуществлять сотрудники ГБР

Смерть судьи Печерского райсуда Киева квалифицировали как "умышленное убийство" (ч.1 ст.115 УК Украины) и начали уголовное производство под руководством Киевской областной прокуратуры.

Об этом в воскресенье, 12 сентября, сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Отмечается, что трагический инцидент произошел 11 сентября во Киевом — в селе Погребы Броварского района. Там сейчас проводят розыскные следственные действия для того, чтобы установить обстоятельства происшествия. Кроме того, по делу назначен ряд экспертиз.

Также известно, что досудебное расследование будут осуществлять сотрудники Государственного бюро расследований, а дело находится под контролем Офиса генпрокурора.

Напомним, труп судьи Печерского райсуда Виталия Писанца обнаружили 11 сентября во доме его товарища в селе Погребы Броварского района. На его носу и футболке были пятна бурого цвета. По информации его друзей, Писанец ударил одного из них, споткнулся об вазу, упал и умер.

Ранее "Телеграф" сообщал, что умерший судья Писанец принимал резонансные и спорные решения — от отмены ареста имущества экс-министра МВД времен президентства Януковича Виталия Захарченко до дела Шеремета и даже дела Медведчука.