Под Киевом нашли труп судьи Печерского райсуда Писанца: первые подробности

Полиция факт смерти судьи Писанца подтвердила

В селе Погребы Киевской обнаружили труп судьи Печерского районного суда Киева Виталия Писанца. Тело нашли в доме его знакомого, а в области носа и на футболке судьи были следы бурого цвета.

Об этом в воскресенье, 12 сентября, сообщает издание OBOZREVATEL.

Так, труп 53-летнего судьи обнаружили 11 сентября в селе Погребы Броварского района по адресу улица Центральная, 6. Известно, что в этом доме Писанец отдыхал в компании двух его знакомых — военного в отставке и следователя Соломенского отделения полиции.

Как отмечают в СМИ, мужчины распивали вместе алкоголь, когда между ними вспыхнул конфликт, который перерос в драку. Судья ударил одного из присутствующих, после чего споткнулся об вазу и рухнул на пол.

Мужчины якобы бросились ему помочь, но спасти Писанца не удалось. На место вызвали скорую помощь, которая констатировала смерть судьи.

По предварительной информации от источников в правоохранительных органов стало известно, что Виталия Писанца обнаружили в гостиной дома в положении на животе. На его носу и футболке были следы бурого цвета.

На данный момент на месте работают правоохранители. Обстоятельства происшествия выясняются, а тело судьи отправили на экспертизу в Бровары. Не исключают, что у него мог оборваться тромб.

В полиции факт смерти судьи Виталия Писанца также подтвердили.

Полиция подтвердила факт смерти Виталия Писанца

Стоит отметить, что за время пребывания в должности судьи Печерского районного суда города Киева Виталий Писанец неоднократно встрявал в скандалы из-за вынесенных им же приговоров. В частности, в 2019 году он отменил арест имущества нидерландской компании "Фонд Административное бюро LVV", которую связывают с министром-беглецом Виталием Захарченко. Все это имущество арестовали в 2014 году по делу о незаконном обогащении.

Кроме того, Виталий Писанец был одним из судей по "делу Шеремета" и продолжал содержания под стражей Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь.

Как сообщал "Телеграф" ранее, обвиняемый в убийстве Шеремета Андрей Антоненко заявил, что считает себя политзаключенным и военнопленным в собственной стране.