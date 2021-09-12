Під Києвом знайшли труп судді Печерського райсуду Писанця: перші подробиці

Поліція факт смерті судді Писанця підтвердила

У селі Погреби на Київщині виявили труп судді Печерського районного суду Києва Віталія Писанця. Тіло знайшли у будинку його знайомого, а в області носа й на футболці судді були сліди бурого кольору.

Про це у неділю, 12 вересня, повідомляє видання OBOZREVATEL.

Так, труп 53-річного судді виявили 11 вересня у селі Погреби Броварського району за адресою вулиця Центральна, 6. Відомо, що у цьому будинку Писанець відпочивав у компанії двох його знайомих — військового у відставці та слідчого Соломʼянського відділку поліції.

Як зазначають у ЗМІ, чоловіки розпивали разом алкоголь, коли між ними спалахнув конфлікт, який переріс у бійку. Суддя вдарив одного з присутніх, після чого перечепився через вазу й звалився на підлогу.

Чоловіки нібито кинулися йому допомогти, але врятувати Писанця не вдалося. На місце викликали швидку допомогу, яка констатувала смерть судді.

За попередньою інформацією від джерел у правоохоронних органів стало відомо, що Віталія Писанця виявили у вітальні будинку у положенні на животі. На його носі та футболці були сліди бурого кольору.

На даний момент на місці працюють правоохоронці. Обставини події зʼясовуються, а тіло судді відправили на експертизу у Бровари. Не виключають, що у нього міг обірватися тромб.

У поліції факт смерті судді Віталія Писанця також підтвердили.

Поліція підтвердила факт смерті Віталія Писанця

Варто зазначити, що за час перебування на посаді судді Печерського районного суду міста Києва Віталій Писанець неодноразово встрявав у скандали через винесені ним же вироки. Зокрема, у 2019 році він скасував арешт майна нідерландської компанії "Фонд Адміністративне бюро LVV", яку пов’язують з міністром-втікачем Віталієм Захарченком. Все це майно арештували у 2014 році у справі про незаконне збагачення.

Крім того, Віталій Писанець був одним з суддів у "справі Шеремета" та продовжував тримання під вартою Андрія Антоненко, Юлії Кузьменко та Яни Дугарь.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, обвинувачений у вбивстві Шеремета Андрій Антоненко заявив, що вважає себе політвʼязнем і військовополоненим у власній країні.