Під Києвом знайшли труп судді Печерського райсуду Писанця: перші подробиці
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Поліція факт смерті судді Писанця підтвердила
У селі Погреби на Київщині виявили труп судді Печерського районного суду Києва Віталія Писанця. Тіло знайшли у будинку його знайомого, а в області носа й на футболці судді були сліди бурого кольору.
Про це у неділю, 12 вересня, повідомляє видання OBOZREVATEL.
Так, труп 53-річного судді виявили 11 вересня у селі Погреби Броварського району за адресою вулиця Центральна, 6. Відомо, що у цьому будинку Писанець відпочивав у компанії двох його знайомих — військового у відставці та слідчого Соломʼянського відділку поліції.
Як зазначають у ЗМІ, чоловіки розпивали разом алкоголь, коли між ними спалахнув конфлікт, який переріс у бійку. Суддя вдарив одного з присутніх, після чого перечепився через вазу й звалився на підлогу.
Чоловіки нібито кинулися йому допомогти, але врятувати Писанця не вдалося. На місце викликали швидку допомогу, яка констатувала смерть судді.
За попередньою інформацією від джерел у правоохоронних органів стало відомо, що Віталія Писанця виявили у вітальні будинку у положенні на животі. На його носі та футболці були сліди бурого кольору.
На даний момент на місці працюють правоохоронці. Обставини події зʼясовуються, а тіло судді відправили на експертизу у Бровари. Не виключають, що у нього міг обірватися тромб.
У поліції факт смерті судді Віталія Писанця також підтвердили.
Варто зазначити, що за час перебування на посаді судді Печерського районного суду міста Києва Віталій Писанець неодноразово встрявав у скандали через винесені ним же вироки. Зокрема, у 2019 році він скасував арешт майна нідерландської компанії "Фонд Адміністративне бюро LVV", яку пов’язують з міністром-втікачем Віталієм Захарченком. Все це майно арештували у 2014 році у справі про незаконне збагачення.
Крім того, Віталій Писанець був одним з суддів у "справі Шеремета" та продовжував тримання під вартою Андрія Антоненко, Юлії Кузьменко та Яни Дугарь.
Як повідомляв "Телеграф" раніше, обвинувачений у вбивстві Шеремета Андрій Антоненко заявив, що вважає себе політвʼязнем і військовополоненим у власній країні.
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