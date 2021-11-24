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Знайшли з кулею у голові: що відомо про загибель судді у Києві

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публікації
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Сергій Зінченко Новина оновлена 24 листопада 2021, 08:10
Сергій Зінченко

Колишній суддя фігурував у кількох кримінальних провадженнях

У Києві знайшли застреленим колишнього суддю Солом’янського райсуду Сергія Зінченка. Тіло чоловіка з кулею в голові виявили у його квартирі. 

Як повідомили у поліції Києва, родичі екссудді звернулися у поліцію 18 листопада після того, як Зінченко тривалий час не виходив на зв’язок.

У ході розшукових дій тіло чоловіка знайшли у його власній квартирі, що знаходиться на вулиці Лук’янівській у Шевченківському районі столиці. Відомо, що Зінченко помер від вогнепального поранення голови, а поруч з його тілом знайшли речові докази та пістолет.

Адвокат загиблого Лариса Криворучко на власній сторінці у Facebook написала, що Зінченка застрелили. У нього залишилася дружина Катерина та маленька дитина.

Чи була загибель колишнього судді вбивством, чи він скоїв самогубство — будуть з’ясовувати правоохоронці. Наразі відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ "Умисне вбивство" з додатковою кваліфікацією "самогубство", однак слідчі дії ще тривають.

Додамо, що загиблий суддя Сергій Зінченко був фігурантом кількох кримінальних проваджень. У 2017 році його затримали на хабарі у розмірі 22 000 доларів, однак тоді чоловіка відпустили під особисте зобов’язання.

А у 2014 році Зінченко встряв у скандал через те, у розпал Революції Гідності відправив під варту учасника акцій протесту біля стадіону "Динамо" в Києві.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 12 вересня у селі Погреби Київської виявили труп судді Печерського районного суду Києва Віталія Писанця. Служитель Феміди розпивав зі своїми товаришами алкоголь, після чого побився з одним з них, спіткнувся об вазу, впав і помер. Смерть судді Печерського райсуду Києва кваліфікували як "умисне вбивство" (ч. 1 ст. 115 КК України) і почали кримінальне провадження під керівництвом Київської обласної прокуратури.

Теги:
#Київ #Суддя #Самогубство #Смерть #Сергій Зінченко
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