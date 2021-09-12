Смерть судді Писанця розслідують за статтею про умисне вбивство

Досудове розслідування здійснюватимуть співробітники ДБР

Смерть судді Печерського райсуду Києва кваліфікували як "умисне вбивство" (ч.1 ст.115 КК України) і розпочали кримінальне провадження за керівництва Київської міської прокуратури.

Про це у неділю, 12 вересня, повідомила прес-служба Офісу генерального прокурора.

Зазначається, що трагічний інцидент стався 11 вересня під Києвом — у селі Погреби Броварського району. Там зараз проводять розшукові слідчі дії для того, щоб встановити обставини події. Крім того, у справі призначили низку експертиз.

Також відомо, що досудове розслідування здійснюватимуть співробітники Державного бюро розслідувань, а справа знаходиться під контролем Офісу генпрокурора.

Нагадаємо, труп судді Печерського райсуду Віталія Писанця виявили 11 вересня у будинку його товариша в селі Погреби Броварського району. На його носі та футболці були плями бурого кольору. За інфомарцією його друзів, Писанець вдарив одного з них, перечепився через вазу, впав і помер.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що померлий суддя Писанець ухвалював резонансні і спірні рішення — від скасування арешту майна екс-міністра МВС часів президентства Януковича Віталія Захарченка до справи Шеремета та навіть справи Медведчука.