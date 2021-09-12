Померлий суддя Писанець ухвалював резонансні і спірні рішення: всі гучні справи працівника Феміди

Писанець, зокрема, був одним із суддів у справі про загибель журналіста Павла Шеремета

Суддю Печерського райсуду Києва Віталія Писанця 11 вересня знайшли мертвим у будинку його товариша. Служитель Феміди розпивав зі своїми товаришами алкоголь, після чого побився з одним з них, перечепився через вазу, впав та помер.

І поки в обставинах смерті судді розбираються правоохоронці, "Телеграф" зібрав основну інформацію про Писанця.

За даними порталу "Правотворець", суддівську кар’єру він розпочав у 1998 році у Свердловському міському суді Луганської області. У 2003 його обрали на посаду судді безстроково, а у 2011 році Писанець став головою цього ж суду.

У 2012 році на Писанця та його зятя напала група невідомих осіб. Суддю жорстоко били по голові, внаслідок чого він отримав перелом черепа і сильний крововилив. Тоді напад пов’язували з його "професійною діяльністю", а деякі ЗМІ заявили, що суддю побили через його зухвалу поведінку та невиконання обов’язків перед кримінальними колами.

У 2015 році Писанця указом президента України (Петра Порошенка) перевели на посаду судді Печерського райсуду Києва.

За час перебування на посаді судді у Києві він відзначився низкою резонансних і суперечливих рішень — скасування арешту майна екс-міністра МВС часів президентства Януковича Віталія Захарченка, справа Шеремета та навіть справа Медведчука.

Зокрема, у 2019 році Писанець скасував арешт майна компанії, яку пов’язуються з Віталієм Захарченком — екс-міністром внутрішніх справ, який втік з України. Арешт був накладений у 2014 році на 20 земельних ділянок, три житлових будинки, квартиру у Києві та два паркомісця через підозру в відмиванні екс-чиновником грошей.

У 2016 році схоже рішення Писанець ухвалив щодо майна регіонала-втікача Сергія Арбузова.

Крім того, Писанець був одним із суддів у справі про загибель журналіста Павла Шеремета. Його неодноразово намагалися усунути від справи через необ’єктивність, однак сторона захисту підозрюваних постійно отримувала відмову.

Нещодавно Писанець проводив засідання у справ Віктора Медведчука — розглядав відвід іншого судді.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, у Київській області суддя отримала шість років в’язниці за хабар у 1000 євро. Такий вирок виніс Вищий антикорупційний суд.