На Київщині жінці-судді дали суворий тюремний термін за "допомогу" бізнесменові

У четвер, 3 червня, Вищий антикорупційний суд постановив відправити на 6 років до в'язниці суддю Броварського міськрайонного суду Київської області Анну Білик, яка попалася на хабарі в 1000 євро.

За інформацією журналіста Олега Новікова, Білик вимагала гроші у приватного підприємства за винесення уточнюючого рішення у справі про вилучення 13,5 тонн пального і пообіцяла повернути бізнесменові його паливо.

У підсумку, суддя сама постала перед судом і отримала суворе покарання. За інформацією САП, їй призначили 6 років в'язниці з конфіскацією її авто і землі в Броварах.

Раніше ми повідомляли про те, що в Одесі суддя поскаржився на переслідування учасниці судового процесу. За словами судді Андрія Бойчука, вже понад 4,5 років тому він прийняв позов у справі про розлучення, після чого жінка досить наполегливо стала намагатися зав'язати з ним любовні відносини.