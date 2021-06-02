Шлет голые фото и просит деньги на содержание: разведенная женщина терроризирует судью из Одессы

В Одессе судья Приморского райсуда сообщил в Высший совет правосудия (ВСП) о давлении с боку участницы судебного процесса, который он рассматривал в марте 2017 года.

Об этом стало известно из документа, размещенного на сайте ВСП.

По словам судьи Андрея Бойчука, уже более 4,5 лет назад он принял иск этой женщины в деле о разводе, после этого она довольно настойчиво стала пытаться завязать с ним любовные отношения.

Сообщается, что преследовательница поджидает мужчину на работе, у дома, шлет интимные фото и настаивают на том, что им якобы суждено быть вместе.

В то же время фигурантка дела терроризирует родных и коллег мужчины с помощью писем и звонков по телефону. В апреле текущего года она потребовала от него деньги для покупок драгоценностей, а также походы к стоматологу и в спортзал. По словам женщины, она якобы является его супругой и угрожает обратиться с жалобами в разные инстанции для того, чтоб разрушить его карьеру.

В свою очередь судья уверен, что женщина психически не здорова и просит ВСП принять меры, чтобы остановить оказываемое на него давление.

Напомним, что 1 июня, беременная девушка, которую поджог ее 17-летний гражданский супруг в Кривом Роге, скончалась в больнице.