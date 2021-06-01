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В Кривом Роге умерла беременная, которую поджег сожитель: вскрылась скандальная деталь

В Кривом Роге умерла беременная, которую поджег сожитель: вскрылась скандальная деталь
17:39 Сегодня Телеграф

Во вторник, 1 июня, 21-летняя беременная девушка, которую подпалил ее 17-летний гражданский супруг в Кривом Роге, скончалась в больнице.

Об этом в Facebook написал Николай Колесник.

"Без матери осталось двое детей. Это же какое-то людоедство в идеале. Вот так, вот такие криворожские новости, и кто-то еще же будет "шевелить" его, хотя просто шлепнуть бы", - написал он.

В сети стали обсуждать новость. В комментариях также указали, что парню не 17, а 15 лет. Это вызвало еще больше "шума" в сети.

"Страна беспредела, безвластия, беззакония", "Ужас..Дичь какая то...таким существам надо давать пожизненный срок и на рудники рАботать! ", - пишут пользователи.

Комментарии о погибшей беременной

Комментарии о погибшей беременной

Комментарии о погибшей беременной

Комментарии о погибшей беременной

Напомним, под Днепром, в Кривом Роге, в среду, 26 мая, 17-летний "Ромео" подпалил свою 21-летнюю девушку, которая к тому же была беременна. Девушку госпитализировали с ожогами в больницу. Но спасти ее врачам не удалось.

Как сообщал "Телеграф", ранее стало известно, что несовершеннолетний поджег свою беременную жертву на глазах у ребенка.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 223

Все по теме:

Кривой Рог, Беременные, Смерти, Поджоги.
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