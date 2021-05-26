В Кривом Роге подросток поджег свою беременную девушку (фото)

Под Днепром, в Кривом Роге, в среду, 26 мая, 17-летний "Ромео" подпалил свою 21-летнюю девушку, которая к тому же беременна.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

Так, около четырех часов дня в полицию пришло сообщение, что в квартире многоэтажки по улице Соборности горит девушка. Полицейские выехали на место ЧП.

Оказалось, что "голубки" поссорились, парень поджег девушку и сбежал. Девушку госпитализировали в больницу, а ее обидчика задержали. В его квартире провели обыск и нашли оружие.

Как сообщал "Телеграф", в среду, 26 мая, прохожий бросил "коктейль Молотова" в троллейбус, ожоги получила женщина, сидевшая в салоне. Поджигателя задержали и он признался, что хотел всех убить.