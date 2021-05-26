Скачать
Среда, 26.05.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Вялотекущая, но война: какие отношения у Зеленского с олигархами сейчас, и как по ним ударит новый закон
Вялотекущая, но война: какие отношения у Зеленского с олигархами сейчас, и как по ним ударит новый закон
У Зеленского перечислили достижения президента в борьбе с коррупцией: сеть взбудоражена
У Зеленского перечислили достижения президента в борьбе с коррупцией: сеть взбудоражена
Милованов вызвал Бутусова на интеллектуальную дуэль: что произошло
Милованов вызвал Бутусова на интеллектуальную дуэль: что произошло
Томаш Фиала стал новым владельцем "Украинской правды": кто он и что о нём известно
Томаш Фиала стал новым владельцем "Украинской правды": кто он и что о нём известно

В Кривом Роге подросток поджег свою беременную девушку (фото)

В Кривом Роге подросток поджег свою беременную девушку (фото)
22:30 Сегодня Телеграф

Под Днепром, в Кривом Роге, в среду, 26 мая, 17-летний "Ромео" подпалил свою 21-летнюю девушку, которая к тому же беременна.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

Так, около четырех часов дня в полицию пришло сообщение, что в квартире многоэтажки по улице Соборности горит девушка. Полицейские выехали на место ЧП.

ЧП в Кривом Роге

Оказалось, что "голубки" поссорились, парень поджег девушку и сбежал. Девушку госпитализировали в больницу, а ее обидчика задержали. В его квартире провели обыск и нашли оружие.

Как сообщал "Телеграф", в среду, 26 мая, прохожий бросил "коктейль Молотова" в троллейбус, ожоги получила женщина, сидевшая в салоне. Поджигателя задержали и он признался, что хотел всех убить.

 

 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 352

Все по теме:

Кривой Рог, Фото, Беременные, Поджоги.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Одесская Барби" Валерия Лукьянова: как сейчас выглядит девушка, решившая стать куклой (фото)
02 Михаила Ефремова перевели из колонии под домашний арест: причина
03 "Я рыдал все 9 лет в ожидании, когда вернусь в футбол": Ярославский о будущем "Металлиста", наследии Курченко и олигархах
04 Путин готовит новый удар по Украине: названы вероятные даты
05 Ситуация критическая: в Одессе объявили войну электросамокатам
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Подросток покончил с собой из-за преследования после протестов в Беларуси: в сети осталась его предсмертная записка
Подросток покончил с собой из-за преследования после протестов в Беларуси: в сети осталась его предсмертная записка
&quot;Под повязкой не видно было глаз&quot;: в Беларуси простились с политзаключенным Витольдом Ашурком
"Под повязкой не видно было глаз": в Беларуси простились с политзаключенным Витольдом Ашурком
На фоне обострения в Карабахе снова всплыла Россия и слухи о новом &quot;соглашении&quot;
На фоне обострения в Карабахе снова всплыла Россия и слухи о новом "соглашении"
Надежда Савченко призналась, чем зарабатывает на жизнь (видео)
Надежда Савченко призналась, чем зарабатывает на жизнь (видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь