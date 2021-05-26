"Хотел убить всех": метатель "коктейля Молотова" в киевский троллейбус ошарашил признанием (видео)

Полицейские задержали 27-летнего мужчину, который поджег троллейбус "коктейлем Молотова" в Киеве, из-за чего пострадала пассажирка.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

"Кинул бутылку в троллейбус. Хотел убить всех", - признался задержанный. По его словам, ему надоели люди.

В отношении злоумышленника начато уголовное производство по ст. 194 (умышленное повреждение имущества), а также ст. 15 ч. 2 и ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство двух или более лиц) УК Украины. Ему грозит от десяти до 15 лет тюрьмы.

Отметим, что в результате ЧП пострадала женщина. Ее госпитализировали с ожогами рук, шеи и лица второй степени.

Как сообщал "Телеграф", в Киеве поздним вечером 29 марта неизвестные подожгли центр для детей с онкозаболеваниями "Дача".