В Киеве прохожий поджег троллейбус "коктейлем Молотова", пострадала женщина (фото)

В Киеве на улице Теодора Драйзера произошло ЧП: прохожий просил бутылку с подожженной легковоспламеняющейся жидкостью в троллейбус в результате чего произошел взрыв и пострадала его пассажирка.
Об этом 26 мая сообщили в Патрульной полиции столицы.
Полицейские заметили горящий троллейбус, который находился неподалеку. Совместными усилиями правоохранители задержали мужчину, который пытался убежать с места инцидента.
По данным полиции, виновником происшествия оказался 27-летний мужчина, который подтвердил причастность к взрыву, однако объяснить поступок не сумел.
Пассажирку, которая из-за произошедшего получила травмы, и ожоги госпитализировали.
На данный момент на месте инцидента работают следователи и оперативники.
Кадры с места событий:
Напомним, что 25 мая в Киеве перекрыли улицу Саксаганского, из-за взрыва в результате чего движение в центре города замедлилось.