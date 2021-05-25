Центр Киева парализован: на Саксаганского произошел взрыв (фото и видео)

В Киеве перекрыли улицу Саксаганского, в результате чего движение в центре города затруднено.
Об этом сообщают столичные паблики в "Телеграмме".
По информации сайта "Сегодня", полиция перекрыла Саксаганского из-за сообщения о подозрительном предмете, который проверяли взрывотехники. Через какое-то время произошел взрыв, предположительно - контролируемый. На данный момент полиция не комментирует случившееся.
Тем временем центр Киева стоит в пробках, а водителей предупреждают о том, что стоит спланировать свой маршрут заранее, чтобы не терять время в дороге.
Напомним, в Киеве в многоэтажке на улице Вернадского, 71А произошел взрыв.