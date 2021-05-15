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В Киеве взрыв потряс многоэтажку: жители подозревают соседа-неадеквата (эксклюзивные фото)

В Киеве взрыв потряс многоэтажку: жители подозревают соседа-неадеквата (эксклюзивные фото)
Обновлено 21:42 Сегодня Телеграф

В Киеве в многоэтажке на улице Вернадского, 71А произошел взрыв. 

Как сообщают местные телеграм-каналы, предварительно установлено, что в трехкомнатной квартире загорелся мусор, а потом взорвался газ. 

"Вылетели окна. Пострадал владелец квартиры. Его в срочном порядке госпитализировали", - сообщает dtp.kiev.ua. 


На месте происшествия побывал корреспондент "Телеграфа". 

Очевидцы сообщили, что взрыв был слышен даже в соседних домах, а осколки битого стекла усыпали дорогу и двор. 

Киев взрыв на Вернадского, 71А

При этом, местные жители рассказали, что владелец этой квартиры известен своей неуравновешенностью и непредсказуемым поведением. 

Киев взрыв на Вернадского, 71А

Они также предположили, что мужчина сам включил газ. 

Киев взрыв на Вернадского, 71А

По словам свидетелей происшествия, хозяин квартиры выжил после взрыва, но о информацию о его состоянии узнать не удалось. 

Киев взрыв на Вернадского, 71А

 

Киев взрыв на Вернадского, 71А

Киев взрыв на Вернадского, 71А

 

Киев взрыв на Вернадского, 71А

 

Киев взрыв на Вернадского, 71А

Фото: Василий Мозговой, "Телеграф"

Как сообщалось ранее, на трассе "Житомир-Черновцы" в Хмельницкой области произошло тройное ДТП с возгоранием, вследствие которого погибли четыре человека.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Киев, Взрыв.
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