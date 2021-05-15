В Киеве взрыв потряс многоэтажку: жители подозревают соседа-неадеквата (эксклюзивные фото)

В Киеве в многоэтажке на улице Вернадского, 71А произошел взрыв.
Как сообщают местные телеграм-каналы, предварительно установлено, что в трехкомнатной квартире загорелся мусор, а потом взорвался газ.
"Вылетели окна. Пострадал владелец квартиры. Его в срочном порядке госпитализировали", - сообщает dtp.kiev.ua.
На месте происшествия побывал корреспондент "Телеграфа".
Очевидцы сообщили, что взрыв был слышен даже в соседних домах, а осколки битого стекла усыпали дорогу и двор.
При этом, местные жители рассказали, что владелец этой квартиры известен своей неуравновешенностью и непредсказуемым поведением.
Они также предположили, что мужчина сам включил газ.
По словам свидетелей происшествия, хозяин квартиры выжил после взрыва, но о информацию о его состоянии узнать не удалось.
Фото: Василий Мозговой, "Телеграф"
Как сообщалось ранее, на трассе "Житомир-Черновцы" в Хмельницкой области произошло тройное ДТП с возгоранием, вследствие которого погибли четыре человека.