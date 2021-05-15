В Киеве взрыв потряс многоэтажку: жители подозревают соседа-неадеквата (эксклюзивные фото)

В Киеве в многоэтажке на улице Вернадского, 71А произошел взрыв.

Как сообщают местные телеграм-каналы, предварительно установлено, что в трехкомнатной квартире загорелся мусор, а потом взорвался газ.

"Вылетели окна. Пострадал владелец квартиры. Его в срочном порядке госпитализировали", - сообщает dtp.kiev.ua.





На месте происшествия побывал корреспондент "Телеграфа".

Очевидцы сообщили, что взрыв был слышен даже в соседних домах, а осколки битого стекла усыпали дорогу и двор.

При этом, местные жители рассказали, что владелец этой квартиры известен своей неуравновешенностью и непредсказуемым поведением.

Они также предположили, что мужчина сам включил газ.

По словам свидетелей происшествия, хозяин квартиры выжил после взрыва, но о информацию о его состоянии узнать не удалось.

Фото: Василий Мозговой, "Телеграф"

Как сообщалось ранее, на трассе "Житомир-Черновцы" в Хмельницкой области произошло тройное ДТП с возгоранием, вследствие которого погибли четыре человека.