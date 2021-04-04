Здание детского онкоцентра под Киевом подожгли: волонтеры подозревают соседей-ветеранов МВД

В Киеве поздним вечером 29 марта неизвестные подожгли центр для детей с онкозаболеваниями "Дача".

Об это рассказал телеведущий и кандидат в народные депутаты Сергей Притула на своем YouTube-канале.

Изначально волонтеры вели деятельность в съемном помещении, однако позже они смогли насобирать средства и купить земельный участок, чтобы построить на нем полноценный центр.

Однако после того, как соседи узнали, чем именно будут заниматься активисты, они единогласно высказали возмущение.

"Собрались все толпой, чтобы рассказать, как это плохо и как мы должны быть где-то в лесу на свежем воздухе", - рассказали волонтеры.

Все закончилось тем, что здание подожгли. Активисты говорят, что заявление было передано в правоохранительные органы, но дальше дело не пошло.

Как оказалось, в этом районе проживают в основном отставные сотрудники МВД, а потому надежд на продвижение этого дела никто особо не питает.

Тем временем, небезразличные патриоты уже взяли здание под личную охрану, а сами волонтеры убеждают, что центр будет открыт вовремя, хотя ущерб от пожара и оценивается в более 200 тысяч гривен.

Как сообщалось ранее, в Киеве в Жулянах произошел мощный взрыв, который полностью разрушил двухэтажное здание переоборудованное под СТО.