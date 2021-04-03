В Киеве взрыв разнес два жилых дома: первые детали и фото

На окраине Киева в Жулянах произошел взрыв газа в жилом доме.
Об этом сообщили в телеграм-канале dtp.kiev.ua.
Согласно обнародованным данным, происшествие произошло по адресу ул. К.Маркса, 92.
Взрывом разрушено два дома. Известно также, что под завалами находятся люди.
"На месте работают спасатели ГСЧС и КАРС КГГА", - говорится в сообщении.
Данных о пострадавших или погибших не приводится. В ГСЧС информацию пока не комментировали.
Напомним, в Одессе 2 апреля произошел взрыв газа в трехэтажном доме. Очевидцы сообщили, что ударной волной одного жильцов выбросило из окна.
А в Харькове в результате взрыва одной из цистерн на маслобойне погиб человек. Последовавший за этим пожар практически уничтожил здание.