В Киеве взрыв разнес два жилых дома: первые детали и фото

На окраине Киева в Жулянах произошел взрыв газа в жилом доме.

Об этом сообщили в телеграм-канале dtp.kiev.ua.

Согласно обнародованным данным, происшествие произошло по адресу ул. К.Маркса, 92.

Взрывом разрушено два дома. Известно также, что под завалами находятся люди.

"На месте работают спасатели ГСЧС и КАРС КГГА", - говорится в сообщении.

Данных о пострадавших или погибших не приводится. В ГСЧС информацию пока не комментировали.

Напомним, в Одессе 2 апреля произошел взрыв газа в трехэтажном доме. Очевидцы сообщили, что ударной волной одного жильцов выбросило из окна.

А в Харькове в результате взрыва одной из цистерн на маслобойне погиб человек. Последовавший за этим пожар практически уничтожил здание.