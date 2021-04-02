Огонь уничтожил все: в сети показали последствия смертельного пожара на маслобойне в Харькове

Около 4 часов ночи, 2 апреля на Харьковщине, на улице Новомосковской, 8а произошло ЧП в виде пожара на одном из предприятий, которое занималось производством бетона и подсолнечного масла. Спасатели показали фото последствий инцидента.

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС.

Пожар стал причиной разрушения здания в результате взрыва одной из цистерн и гибели одного рабочего, а также ожогов второго работника.

Взрыв спровоцировал возгорания на площади около 600 квадратных метров.

Причины случившегося на данный момент устанавливают специалисты.

На кадрах, снятых после инцидента видно, что огонь уничтожил практически все, что находилось в здании.

Фото и видео с места происшествия:

Напомним, что ранее, 30 марта в жительница Одесской области спасаясь от пожара упала с перекрытия 8-го этажа 9-ти этажного дома в городе Южный.