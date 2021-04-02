На маслобойне Харькова ночью случился взрыв и смертельный пожар (видео)

Крупный пожар произошел в Харькове в ночь на пятницу, 2 апреля. Горел ангар, в котором наладили производство подсолнечного масла.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

По их информации, возгорание произошло в 4.18 по ул. Новомосковская на территории ООО "Новобаварский бетон". Загорелось здание ангарного типа. Примерно через час и 20 минут огонь удалось локализовать на площади 600 м кв.

"В результате пожара погиб один и пострадал один человек, который в состоянии средней тяжести госпитализирован в больницу", – отмечают на сайте ведомства.

О причинах происшествия в ГСЧС не сообщают. Однако, по данным местных telegram-каналов "Харьков LIVE" и "ТРУХА Харьков", пожару предшествовал взрыв. Они же поделились видео с места событий в момент пожара.





Напомним, в районе пункта пропуска "Гоптовка" таможенного поста "Щербаковка" Харьковской области произошел взрыв в фуре. ЧП случилось из-за того что водитель машины решил разогреть еду.

Примерно в эти же дни в Киеве сгорела баня. В огне погибло три человека.