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В Киеве в частном секторе горела баня: есть погибшие (фото)

В Киеве в частном секторе горела баня: есть погибшие (фото)
11:39 Сегодня Телеграф

Ночные посиделки в недостроенной бане закончились трагедией для троих жителей столицы. В ночь, на понедельник, 8 марта, в Киеве произошел пожар, в частном секторе Святошинского района Киева.

Об это сообщает пресс-служба столичного управления ГСЧС.

Информация о пожаре в частной бане по ул. Якова Качуры, поступила спасателям в 1.26.

"В 2-этажном нежилом здании, на 1-этаже в комнате отдыха возник пожар. В результате пожара в 2-этажном здании бани произошло разрушение деревянного перекрытия между первым и вторым этажами. Пожарные сразу приступили к тушению пожара", - отмечают в ведомстве.

К трем часам ночи огонь удалось погасить полностью. За это время было уничтожено 80 квадратных метров металлических и деревянных конструкций, мебель и личные вещи.  Разбирая последствия обрушения перекрытия, спасатели наткнулись на тела трех человек. Причины пожара предстоит установить следствию.

Напомним, пожар в городской больнице №1 в Черновцах не был результатом взрыва. Причиной трагедии стал самоподжог одного из пациентов, который болел коронавирусом.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий
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Киев, Пожар, Погибшие, Баня.
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