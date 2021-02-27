Выяснилась неожиданная причина трагедии в больнице в Черновцах

Пожар в городской больнице №1 в Черновцах не был результатом взрыва. Причиной трагедии стал самоподжог одного из пациентов, который болел коронавирусом.

Об этом заявил директор департамента здравоохранения Черновицкой ОГА Олег Черный, сообщает ZN.UA.

По словам чиновника, взрыв кислорода или замыкание в электросети не являются причинами пожара. Эти версии больше не рассматриваются. Основная версия, которую сейчас выясняют на месте сотрудники службы по чрезвычайным ситуациям и правоохранительных органов - самоподжог одного из тяжелобольных пациентов в одной из палат больницы. Пациент облил себя спиртом и поджег.

Мужчина скончался на месте. Пламя стремительно перекинулось на другого тяжелобольного. Также загорелись матрасы и приборы.

Сейчас второй пострадавший сейчас находится в критическом состоянии в этой же больнице с ожогами 3-4 степени.

Напомним, в сети Интернет появились первые фотографии из палаты больницы в Черновцах, где в субботу, 27 февраля, произошел пожар со смертельным исходом. На кадрах можно наблюдать последствия ЧП.