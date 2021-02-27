В Черновцах прогремел взрыв в больнице: есть погибший и пострадавший (фото)

В субботу, 27 февраля произошел взрыв в больнице города Черновцов. Пациентов развозят по другим медицинским учреждениям.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила заместитель председателя Черновицкой областной госадминистрации Наталья Гусак.

"Чрезвычайная ситуация! В городской больнице №1 произошел взрыв. Есть пострадавшие. Я уже на месте, занимаюсь госпитализацией пациентов в другие больницы. Детали позже", - отметила чиновник.

В больнице №1 лечат больных на коронавирус. К зданию медицинского учреждения прибыли машины спасателей и аварийной газовой службы. Очевидцы говорят, что видели дым и слышали, как прогремел взрыв, сообщает Информационное Агентство АСС.

"В 13.15 в палате на втором этаже пятиэтажного здания Городской клинической больницы № 1 произошло возгорание кислородной трубы (хлопок). В 13:30 пожар был ликвидирован. Вследствие данного события погиб один и пострадал один человек. Эвакуированы 20 человек. Обстоятельства уточняются", - сообщает пресс-служба ГСЧС.

Напомним, главный врач Виктор Ляшко заявил, что Буковина переходит в "красную" зону карантина из-за ситуации с COVID-19. Ограничения вводятся уже с понедельника 1 марта.