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Суббота, 27.02.2021
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В Черновцах прогремел взрыв в больнице: есть погибший и пострадавший (фото)

В Черновцах прогремел взрыв в больнице: есть погибший и пострадавший (фото)
14:37 Сегодня Телеграф

В субботу, 27 февраля произошел взрыв в больнице города Черновцов. Пациентов развозят по другим медицинским учреждениям.

 Об этом на своей странице в Facebook сообщила заместитель председателя Черновицкой областной госадминистрации Наталья Гусак.

"Чрезвычайная ситуация! В городской больнице №1 произошел взрыв. Есть пострадавшие. Я уже на месте, занимаюсь госпитализацией пациентов в другие больницы. Детали позже", - отметила чиновник.

В больнице №1 лечат больных на коронавирус. К зданию медицинского учреждения прибыли машины спасателей и аварийной газовой службы. Очевидцы говорят, что видели дым и слышали, как прогремел взрыв, сообщает Информационное Агентство АСС.

Взрыв в больнице в Черновцах 27.02.2021

"В 13.15 в палате на втором этаже пятиэтажного здания Городской клинической больницы № 1 произошло возгорание кислородной трубы (хлопок). В 13:30 пожар был ликвидирован. Вследствие данного события погиб один и пострадал один человек. Эвакуированы 20 человек. Обстоятельства уточняются", - сообщает пресс-служба ГСЧС.

Напомним, главный врач Виктор Ляшко заявил, что Буковина переходит в "красную" зону  карантина из-за ситуации с COVID-19. Ограничения вводятся уже с понедельника 1 марта.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий
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Больница, Взрыв, Черновцы, ГСЧС.
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