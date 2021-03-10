Дальнобойщик пытался разогреть еду: всплыли обстоятельства пожара на таможне под Харьковом

Стали известны подробности взрыва в фуре, произошедшего во вторник, 9 марта, в районе пункта пропуска "Гоптовка" таможенного поста "Щербаковка" Харьковской области. Водитель пытался разогреть себе еду.

По словам пострадавшего, он прошел таможенный контроль и уже, находясь уже в нейтральной зоне, рещил разогреть еду. Произошла разгерметизация газового балона и произошел взрыв, сообщает пресс-служба ГСЧС

"Это нарушение правил газового устройства", - объяснили в ведомстве.

Сейчас 61-летний мужчина с ожогами рук и головы госпитализирован в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. Горела кабина грузовика и частично тент прицепа. При тушении огня принимало участие три пожарных машины.

. Напомним, в Киевской области на кольцевой дороге произошло ДТП с участием грузовика Renault Magnumи и легкового автомобиля Peugeot. В результате авария три человека погибли на месте. На обнародованных фотографиях видно, что после столкновения оба автомобиля слетели с дороги. При этом легковушка буквально раздавлена, а фура перевернулась на бок."Renault Magnum" и частично тент прицепа.