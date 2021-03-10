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Дальнобойщик пытался разогреть еду: всплыли обстоятельства пожара на таможне под Харьковом

Дальнобойщик пытался разогреть еду: всплыли обстоятельства пожара на таможне под Харьковом
Обновлено 14:19 Сегодня Телеграф

Стали известны подробности взрыва в фуре, произошедшего во вторник, 9 марта, в районе  пункта пропуска "Гоптовка" таможенного поста "Щербаковка" Харьковской области. Водитель пытался разогреть себе еду.

По словам пострадавшего, он прошел таможенный контроль и уже, находясь уже в нейтральной зоне, рещил разогреть еду. Произошла разгерметизация газового балона и произошел взрыв, сообщает пресс-служба ГСЧС

"Это нарушение правил газового устройства", - объяснили в ведомстве.

Сейчас 61-летний мужчина с ожогами рук и головы госпитализирован в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. Горела  кабина грузовика и частично тент прицепа. При тушении огня принимало участие три пожарных машины.

. Напомним, в Киевской области на кольцевой дороге произошло ДТП с участием грузовика Renault Magnumи  и легкового автомобиля Peugeot. В результате авария три человека погибли на месте. На обнародованных фотографиях видно, что после столкновения оба автомобиля слетели с дороги. При этом легковушка буквально раздавлена, а фура перевернулась на бок."Renault Magnum" и частично тент прицепа.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий
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Пожар, Таможня, Харьков, Фура.
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