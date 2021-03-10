На таможне под Харьковом взорвалась и сгорела фура, пострадал водитель (фото и видео)

Взрыв и догорание остатков автомобиля. Таков итог пожара, произошедшего во вторник, 9 марта, в районе пункта пропуска "Гоптовка" таможенного поста "Щербаковка" Харьковской области.

Пожар произошел в кабине грузового автомобиля "Renault Magnum". Огонь охватил кабину грузовика и частично тент прицепа, сообщает пресс-служба ГСЧС в Харьковской области.

"Во время пожара получил ожоги рук и головы водитель автомобиля. Бригадой медиков был госпитализирован в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи", - отметили в ведомстве.

На погашение пожара и ликвидацию его последствий выехало три машины ГСЧС. Причина взрыва не установлена.

Напомним, в Киевской области на кольцевой дороге произошло ДТП с участием грузовика Renault Magnumи и легкового автомобиля Peugeot. В результате авария три человека погибли на месте.На обнародованных фотографиях видно, что после столкновения оба автомобиля слетели с дороги. При этом легковушка буквально раздавлена, а фура перевернулась на бок.