Под Киевом фура раздавила легковушку: трое погибших

Новости Украины:В субботу, 7 марта, около 17:40 в результате дорожно-транспортного происшествия с участием фуры погибли двое мужчин и женщина.

В Киевской области на кольцевой дороге произошло ДТП с участием грузовика RenaultMagnumи легкового автомобиля Peugeot. В результате авария три человека погибли на месте, сообщает ДТП.kiev.ua в субботу, 7 марта.

На обнародованных фотографиях видно, что после столкновения оба автомобиля слетели с дороги. При этом легковушка буквально раздавлена, а фура перевернулась на бок.

"Под под Киевом на Бориспольской окружной произошло жуткое ДТП. Столкнулись фура Renault и Peugeot 307 CC… Peugeot получил серьезные повреждения – его разорвало. В салоне автомобиля были двое мужчин и женщина. Все они погибли. Грузовик опрокинулся на бок. Его водитель не пострадал", - говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве вечером 6 марта на мосту Патона произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием Volkswagen Jetta службы такси Uklon и Dodge Ram One.

В Закарпатской области водитель микроавтобуса объехал шлагбаум на железнодорожном переезде и совершил столкновение с локомотивом, пострадали шесть человек.