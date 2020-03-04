Под Киевом из-за тумана произошло масштабное ДТП

Новости Украины:На Одесской трассе под Киевом из-за тумана более 10 авто попали в дорожно-транспортные происшествия.

На Одесской трассе из-за тумана в ДТП попали более 10 авто, есть пострадавшие. Об этом сообщает Dtp.kiev.ua.

"Туман! Одесская трасса... на Киев, ДТП, более 10 авто на протяжении 100 метров, с пострадавшими”, - говорится в сообщении.

Водителей просят быть внимательными.

По данным Укргидрометцентра, в первой половине дня 4 марта по Киеву и Киевской области - туман, видимость 200-500 м (І уровень опасности, желтый).

"В первую половину дня 4 марта на Киевщине и Черкасщине туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Напомним, в среду, 4 марта, на Закарпатье и в Карпатах ожидается значительный дождь, объявлено штормовое предупреждение.

Как сообщалось, в Черкасской области нетрезвый водитель на автомобиле Opel наехал на мопед, в результате чего пассажирка последнего погибла на месте, а водитель легковушки скрылся с места происшествия.

В Харьковской области на трассе "Чугуев - Меловое" в результате столкновения грузовика и легковушки погибли четыре человека.