На Закарпатье испортится погода: обещают мокрый снег

Новости Украины:В высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей ожидается ухудшение погодных условий и значительная снеголавинная опасность.

В высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей в ближайшие сутки ожидается ухудшение погодных условий и значительная снеголавинная опасность, предупреждает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"По данным Укргидрометцентра, 4 марта на Закарпатье и в Карпатах значительный дождь, в горах с мокрым снегом (1 уровень опасности, желтый)", – указывается в сообщении на сайте ГСЧС в среду утром.

Кроме того, сообщается о высокой (3 уровня) снеголавинной опасности в горах Закарпатской и Ивано-Франковской областей.

"4 марта в высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей в связи со снегопадами и метелью ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", – отметили в ведомстве.

Напомним, в ближайшие сутки, 4 марта, теплый и сухой воздух, продолжающий поступать с юга Европы, охватит большую часть территории Украины и лишь на западе в зоне влияния атмосферного фронта будет облачно и пройдут дожди при более низкой температуре. Ночью и утром в западных, северных и центральных областях местами туман. Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с.

Температура ночью 2-7° тепла, днем 14-19°, в западных областях и на побережье морей 10-15°, в Карпатах, Львовской и Волынской областях на протяжение суток 3-8° тепла. В Киеве - без осадков. Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с. Температура ночью 5-7° тепла, днем 15-17°.