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В Карпатах в районе Драгобрата погиб сноубордист

В Карпатах в районе Драгобрата погиб сноубордист
12:00 Сегодня Телеграф Фото: ГСЧС

Новости Украины:В понедельник, 2 марта, на одном из горнолыжных курортов в районе Драгобрата в Закарпатской области погиб турист.

Вчера в районе Драгобрата в Закарпатской области спасатели эвакуировали тело 35-летнего киевлянина, который погиб в результате столкновения на сноуборде с металлической канатной опорой.

Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

Там рассказали, что, спускаясь с горы на сноуборде, 35-летний киевлянин врезался на скорости в одну из опор подъемника, в результате чего получил смертельные травмы.

Спасатели эвакуировали тело погибшего со склона и транспортировали его к урочищу Свидовец, где передали сотрудникам Нацполиции.

В Карпатах намело больше метра снега

Напомним, двое сноубордистов из Кировоградской области заблудились в районе горы Драгобрат на Закарпатье.

23 февраля сообщалось, что в Карпатах заблудилась группа туристов.

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Карпаты, Закарпатская область, ГСЧС, Драгобрат.
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