В Карпатах в районе Драгобрата погиб сноубордист

Вчера в районе Драгобрата в Закарпатской области спасатели эвакуировали тело 35-летнего киевлянина, который погиб в результате столкновения на сноуборде с металлической канатной опорой.
Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.
Там рассказали, что, спускаясь с горы на сноуборде, 35-летний киевлянин врезался на скорости в одну из опор подъемника, в результате чего получил смертельные травмы.
Спасатели эвакуировали тело погибшего со склона и транспортировали его к урочищу Свидовец, где передали сотрудникам Нацполиции.
Напомним, двое сноубордистов из Кировоградской области заблудились в районе горы Драгобрат на Закарпатье.
23 февраля сообщалось, что в Карпатах заблудилась группа туристов.