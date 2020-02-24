Скачать
Понедельник, 24.02.2020
Нацбанк вводит в обращение новые 200 гривень
Нацбанк вводит в обращение новые 200 гривень
Коронавирус: Китай заявляет о наличии вакцины
Коронавирус: Китай заявляет о наличии вакцины
Король вернулся: Фьюри закатил грандиозную вечеринку (Видео)
Король вернулся: Фьюри закатил грандиозную вечеринку (Видео)
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 25 февраля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 25 февраля

В Карпатах намело больше метра снега

Смотрите фото (3)
В Карпатах намело больше метра снега
13:03 Сегодня Телеграф Фото: соцсети

Новости Украины:В Карпатах днем ожидается значительный снег, ночью умеренный мокрый снег, порывы ветра 25-30 м/с, ночью 40 м/с, сильная метель.

24 февраля в Карпатах метель, видимость до 30 м, высота снежного покрова местами достигает 154 см.

 Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост.

"По данным снеголавинных станций, по состоянию на 08:00 24.02.2020 на снеголавинной станции Пожежевская: температура воздуха: -2,6°С, ветер: северный 7-9 м/сек, облачно, снег. Высота снежного покрова составляет 34-154 см, снег свежий, нестабильный, слабо закрепленный,"- говорится в сообщении.

На снеголавинной станции Плай: температура воздуха: -3,2°С, ветер: северный 24-28 м/с, облачно. Высота снежного покрова составляет 31-76 см, снег свежий, плотный, хорошо закрепленый.

На снеголавинном посту Драгобрат: температура воздуха -3,1°С, снег, метель. Высота снежного покрова составляет 138 см.

В Карпатах заблудились двое сноубордистов

На горе Поп Иван Черногорский облачно, метель, видимость ограничена до 30 м. Ветер западный, юго-западный 12-14 м/с. Температура воздуха -6°С.

Напомним, в Раховском районе Закарпатской области на горе Петрос заблудилась группа туристов из 5 человек, сегодня утром один из них спустился самостоятельно, других ищут. 

Спасатели предупредили о 3 уровене снеголавинной опасности на Прикарпатье.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Карпаты, Снег, Горы, Метели.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Снежный циклон: в Украине на несколько дней ухудшится погода
02 "Самый красивый преступник в мире" вернулся на подиум (Фото)
03 OnePlus 8 Pro "засветилась" на реальном снимке (Фото)
04 К чему может привести нехватка магния?
05 "Баталии" в Новых Санжарах: полиция ищет зачинщиков искусственной паники
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Карпатах намело больше метра снега
В Карпатах намело больше метра снега
Из-за мокрого снега Киев снова парализовали пробки
Из-за мокрого снега Киев снова парализовали пробки
Совместные проекты: Украина обсудила с Венгрией либерализацию автоперевозок
Украина обсудила с Венгрией проект автоперевозок
Елизавета II уступила принцу Гарри и Меган Маркл: детали
Елизавета II уступила принцу Гарри и Меган Маркл: детали
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь