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В Карпатах заблудилась группа туристов

В Карпатах заблудилась группа туристов
08:49 Сегодня Телеграф Фото: ГСЧС

Новости Украины:В Карпатах в Раховском районе заблудилась группа туристов из пяти человек.

В Раховском районе Закарпатской области на горе Петрос заблудилась группа туристов из 5 человек, сегодня утром один из них спустился самостоятельно, других ищут, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"23 февраля в ГСЧС поступила информация, что в Раховском районе на горе Петрос заблудились туристы (группа из 5 человек). В 05 ч. 10 мин. 24 февраля один из туристов вышел на связь и сообщил, что самостоятельно спустился ", - говорится в сообщении, на официальном сайте ГСЧС в понедельник утром.

Для поиска и оказания помощи привлечено 15 человек личного состава и 3 единицы техники ГСЧС.

В Карпатах спасли пятерых туристов

Напомним, двое сноубордистов из Кировоградской области заблудились в районе горы Драгобрат на Закарпатье.

Как сообщалось, спасатели предупредили о 3 уровене снеголавинной опасности на Прикарпатье.

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Туристы, Закарпатье, Карпаты, Снег, Рахов.
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