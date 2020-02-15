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В Карпатах спасли пятерых туристов

В Карпатах спасли пятерых туристов
11:07 Сегодня Телеграф Фото: ГСЧС

Новости Украины:В течение прошлых суток, 14 февраля, горные спасатели нашли пятерых заблудившихся туристов и оказали им помощь.

В течение последних суток работники ГСЧС нашли на Закарпатье 4 туристов и еще одного в Ивано-Франковской области. Об этом сообщается на сайт ГСЧС.

Туристы на Закарпатье заблудились почти одновременно и примерно в одном радиусе.

Сначала в Службу спасения около 13:00 поступило сообщение о потере в районе долины Крачуняска Раховского района 43-летнего туриста из Харькова. Мужчина катался на лыжах на горе Драгобрат, съехал не в ту сторону и заблудился. Его спасатели нашли почти через полтора часа.

Когда они уже спускались, поступило второе сообщение от жителя Днепропетровской области, который также катался в той местности на лыжах и заблудился. Спасатели разделились, и пока одни сопровождали харьковчанина к туристической базе, другие пошли на поиски 27-летнего заблудившегося.

Во время поисков, возгласы спасателей услышала третья заблудившаяся – 40-летняя туристка из Киева, которая также потеряла ориентиры в плохой видимости, однако не звонила в Службу спасения, ведь еще надеялась выбраться сама.

После этого к спасателям снова позвонил турист, который также сообщил, что потерял ориентиры, однако он нашел точку спасения RA 059 и теперь ожидает около нее. 30-летний мужчина приехал на отдых в Карпаты из г. Деражня Хмельницкой области.

Обморожений или переохлаждений ни один турист не получил, поэтому медицинская помощь им не оказывалась.

Кроме того, 15 февраля в 00:35 в Явирницкое поисково-спасательное отделение в Ивано-Франковской области поступило сообщение от туриста 1987 г.р., жителя города Мариуполь, о том, что он 14 февраля во время восхождения на гору Поп Иван сошел с маршрута, заблудился и нуждается в помощи.

В 2:22 спасатели встретили пострадавшего в удовлетворительном состоянии и помогли продолжить движение по маршруту. В 4:07 спасатели вместе с туристом пришли на пост горы Поп Иван, где остались на ночлег.

ГСЧС также предупреждает, что 15 февраля в высокогорье восточной части Закарпатской области будет сохраняться значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

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Туристы, Карпаты, Лавина, ГСЧС.
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