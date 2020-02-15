Опасность в горах: в Карпатах предупредили о возможном схождении лавин

Новости Украины:15 февраля в Карпатах ожидается значительная опасность схождения снежных лавин.

Повышенная опасность схода лавин ожидается в Карпатах в субботу, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По прогнозам Укргидрометцентра, 15 февраля в высокогорье восточной части Закарпатской области будет сохраняться значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении, на официальном сайте ГСЧС в субботу утром.

В Гидрометцентре объявили 3 уровень снеголавинной опасности. Туристам рекомендуют воздержаться от выхода в горы.

Напомним, субботу в западных и северных областях Украины местами небольшой мокрый снег и дождь, на остальной территории без осадков. В восточной части и Карпатах на дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 3-8° тепла, в восточных областях и Карпатах ночью 4-9° мороза, днем 0-2° тепла.

В Киеве - без осадков, температура ночью около 0°, днем 4-6° тепла.

Ранее сообщалось, что пять человек погибли и еще двое считаются пропавшими без вести в результате схода лавины в восточной части турецкой провинции Ван.