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Суббота, 15.02.2020
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Погода на Сретение: в каких регионах выпадет снег

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Погода на Сретение: в каких регионах выпадет снег
08:18 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины:На выходных в Украине будет относительно тепло и практически без осадков.

В ближайшие сутки, 15 февраля, на территорию Украины будет поступать относительно теплая воздушная масса с западной Европы, сообщает в пятницу Укргидрометцентр.

В субботу в западных и северных областях Украины местами небольшой мокрый снег и дождь, на остальной территории без осадков. В восточной части и Карпатах на дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 3-8° тепла, в восточных областях и Карпатах ночью 4-9° мороза, днем 0-2° тепла.

В Киеве - без осадков, температура ночью около 0°, днем 4-6° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 15 февраля самая высокая температура днем была 11,7 в 2016г, самая низкая ночью -27,3 в 1911г.

Прогноз погоды на 15 февраля, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на субботу, 15 февраля, в городах Украины:

  • Ужгород – +4...+6
  • Львов – +2...+4
  • Ивано-Франковск – +4...+6
  • Тернополь – +2...+4
  • Черновцы – +4...+6
  • Хмельницкий – +2...+4
  • Луцк – +2... +4
  • Ровно – +3... +5
  • Житомир – +3... +5
  • Винница – +3...+5
  • Одесса – +6...+8
  • Николаев – +5... +7
  • Херсон – +4...+6
  • Симферополь – +5...+7
  • Кропивницкий – +5...+7
  • Черкассы – +3...+5
  • Чернигов – +2... +4
  • Сумы- + 1... + 3
  • Полтава – +2...+4
  • Днепр – +4...+6
  • Запорожье – +3...+5
  • Донецк – 0...+2
  • Луганск – 0...+2
  • Харьков – 0...+2
  • Киев – +3...+5

В воскресенье, 16 февраля, в Украине без осадков. Ветер южный, юго-западный 5-10 м/с.

Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, в восточной части до 9° мороза; днем 2-7° тепла, на западе до 10° тепла, в Карпатах ночью 1-6° мороза, днем 0-5° тепла.

В Киеве 16 февраля без осадков. Ветер южный, юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью около 0°, днем 4-6° тепла.

Прогноз погоды на 16 февраля, фото: meteo.gov.ua

Согласно прогнозу, 17 февраля в Украине осадки не ожидаются. Ветер южный, юго-западный 5-10 м/с, в Карпатах местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, в восточной части до 9° мороза; днем 5-10° (на западе страны 9-14°); в Карпатах ночью 1-6° мороза, днем 0-5° тепла.

В столичном регионе 17 февраля также осадки не прогнозируются. Ветер южный, юго-западный 5-10 м/с. Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза; днем 5-10°.

Прогноз погоды на 17 февраля, фото: meteo.gov.ua

Синоптики прогнозируют 18 февраля в западных, днем и в северных областях местами небольшой дождь, на остальной территории 19 февраля в Украине без осадков. Температура ночью от 3° мороза до 3° тепла, 18 февраля в западной части 0-5° тепла; днем 3-9° тепла, на юге страны до 13° тепла, в восточной части 1-6° тепла.

В Карпатах 18 февраля небольшой мокрый снег, 19 февраля без осадков; температура ночью 1-5° мороза, днем около 0°.

На Киевщине 18-19 февраля осадков не ожидается, лишь днем во вторник местами небольшой дождь. Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 3-8° тепла.

Прогноз погоды на 18 февраля, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 18 февраля, фото: meteo.gov.ua

15 февраля - приметы и обряды в Сретение Господне

Согласно ориентировочному прогнозу на 6-10 сутки, в Украине без существенных осадков, 20-21 февраля в Карпатском регионе небольшой мокрый снег, днем с дождем.

Температура ночью от 4° мороза до 2° тепла (в Карпатах 2-7° мороза); днем 1-8° тепла, 23-24 февраля повышение температуры на 2-5°.

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Погода, Укргидрометцентр, Снег, Мороз, Зима, Синоптики, Потепление, Прогноз погоды, Погода 15 февраля.
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