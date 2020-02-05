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В Турции на дорогу сошла лавина и снесла автобус: есть погибшие

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В Турции на дорогу сошла лавина и снесла автобус: есть погибшие
12:10 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира:Пять человек погибли, еще семь получили травмы в результате схода лавины в провинции Ван на востоке Турции.

Пять человек погибли и еще двое считаются пропавшими без вести в результате схода лавины в восточной части турецкой провинции Ван. Об этом сообщает издание Hurriyet.

"Семь человек были спасены в ходе поисковой операции. К сожалению, еще пять человек были найдены мертвыми под снегом", - сказал губернатор провинции Мехмет Эмин Билмез.

Лавина сошла в районе Бахчесарай во время плохой погоды, снежной волной накрыло микроавтобус и снегоуборочную машину, проезжавшие по шоссе Ван - Бахчесарай.

Водитель снегоуборочной машины находился в ловушке под снегом около 25 минут, прежде чем ему удалось разбить окно и выбраться.

Билмез сказал, что по крайней мере два человека все еще могут оставаться под снегом, поэтому поисково-спасательные работы продолжаются.

Ранее из-за схода лавин в Гималаях погибли не менее 120 человек. Лавины были вызваны сильными снегопадами.

По меньшей мере один человек погиб, второй получил тяжелые ранения в результате схода снежной лавины на горнолыжном курорте на западе США близ озера Тахо.

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Турция, Снег, Погибшие, Лавина.
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