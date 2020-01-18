Скачать
Суббота, 18.01.2020
Разумков: К разработке законопроекта об особом статусе Донбасса привлекут общество
Разумков: К разработке законопроекта об особом статусе Донбасса привлекут общество
Разумков об отставке Гончарука: В Верховную Раду заявлений не поступало
Разумков об отставке Гончарука: В Раду заявлений не поступало
Динамо сыграет против бразильского Гремио Новоризонтино
Динамо сыграет против бразильского Гремио Новоризонтино
Любовь, испытанная временем: Барак Обама трогательно поздравил жену с днем рождения (Фото)
Любовь, испытанная временем: Барак Обама трогательно поздравил жену с днем рождения (Фото)

В США на горнолыжном курорте сошла лавина: погиб человек

В США на горнолыжном курорте сошла лавина: погиб человек
00:53 Сегодня Телеграф Укринформ Фото из открытых источников

Новости мира:На западе США близ озера Тахо сошла лавина: один человек погиб, второй получил тяжелые ранения.

По меньшей мере один человек погиб, второй получил тяжелые ранения в результате схода снежной лавины на горнолыжном курорте на западе США близ озера Тахо.

Об этом говорится в сообщении американского телеканала NBC News со ссылкой на официальное заявление местного шерифа.

"Снежная лавина в Северной Калифорнии привела к гибели по крайней мере одного лыжника, а также к серьезным ранениям другого", - отмечается в сообщении.

Инцидент произошел около 10 утра по местному времени на лыжном горнолыжном курорте "Альпийские луга" близ озера Тахо.

Сразу после схода лавины и сообщений о пребывании людей на месте инцидента местные правоохранители организовали поиски. При этом уточняется, что один лыжник был найденным мертвым, другой получил тяжелые травмы нижних конечностей и был доставлен в больницу. Местная власть считает, что вследствие лавины больше никто не пострадал.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, Снег, Лавина, Штаты, Тахо.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Зеленский дал Гончаруку второй шанс
02 Дикие собаки понимают жестикуляцию человека: исследование
03 Зарплаты депутатов: Стефанчук получает больше, чем Разумков
04 Ограничение импорта электроэнергии из РФ и Беларуси: Минэкоэнерго обратилось к НКРЭКУ
05 Любовь, испытанная временем: Барак Обама трогательно поздравил жену с днем рождения (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Карпатах с остановившегося подъемника сняли 32 человек
В Карпатах с подъемника сняли 32 человек
Зарплаты депутатов: Стефанчук получает больше, чем Разумков
Зарплаты депутатов: Стефанчук получает больше, чем Разумков
В 2020 году киевские эвакуаторы забрали почти 600 авто
В 2020 году киевские эвакуаторы забрали почти 600 авто
Что приготовить на Второй Святвечер: рецепты постных блюд в канун Крещения
Что приготовить на Второй Святвечер: рецепты постных блюд в канун Крещения
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь