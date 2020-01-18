В США на горнолыжном курорте сошла лавина: погиб человек

Новости мира:На западе США близ озера Тахо сошла лавина: один человек погиб, второй получил тяжелые ранения.

По меньшей мере один человек погиб, второй получил тяжелые ранения в результате схода снежной лавины на горнолыжном курорте на западе США близ озера Тахо.

Об этом говорится в сообщении американского телеканала NBC News со ссылкой на официальное заявление местного шерифа.

"Снежная лавина в Северной Калифорнии привела к гибели по крайней мере одного лыжника, а также к серьезным ранениям другого", - отмечается в сообщении.

Инцидент произошел около 10 утра по местному времени на лыжном горнолыжном курорте "Альпийские луга" близ озера Тахо.

Сразу после схода лавины и сообщений о пребывании людей на месте инцидента местные правоохранители организовали поиски. При этом уточняется, что один лыжник был найденным мертвым, другой получил тяжелые травмы нижних конечностей и был доставлен в больницу. Местная власть считает, что вследствие лавины больше никто не пострадал.