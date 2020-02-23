Спасатели предупреждают о лавинной опасности в Карпатах

Новости Украины:В Карпатах сегодня, 23 февраля, сохраняется высокая вероятность схода снежных лавин.

В горах Ивано-Франковской области ожидается значительное снеголавинная опасность (3 уровень).

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По данным Укргидрометцентра, 23-24 февраля в горах Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - отмечается в сообщении.

По данным украинских синоптиков, в воскресенье сход снежных лавин возможен в горах Ивано-Франковской области. В связи с этим в Карпатах был объявлен 3 уровень опасности.

Напомним, ранее синоптики предупреждали, что в период с 22 по 24 февраля в Карпатах сохраняется значительная опасность схождения снежных лавин. В горах Ивано-Франковской области объявили 3 уровень опасности.

Напомним, что на Украину надвигается активный циклон, который принесет сильные метели и штормовые ветры. В Карпатах завтра, 24 февраля, ожидаются порывы ветра до 40 м/с, значительный снег, метели, снежные заносы и гололедица. Сегодня в Украине ожидаются порывы ветра до 22 м/сек.