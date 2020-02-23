Погода 23 февраля: в Украину идет циклон с сильным ветром и снегом

Новости Украины:В воскресенье, 23 февраля, в Украине усилится ветер, днем ​​будет 4-9° тепла, в Прикарпатье и Одесской области - до 12°, ожидается небольшой дождь и мокрый снег

В ближайшие сутки в Украине ожидается теплая, но ветреная погода с падением атмосферного давления, сообщает Укргидрометцентр.

В воскресенье, 23 февраля по всей территории Украины, кроме южных областей, ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с, в западных областях порывы 17-22 м/с.

Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, в западных и северных областях 0-5° тепла. Днем 4-9° тепла. В Прикарпатье и Одесской области до 12°, в восточных и Сумской областях 1-6° тепла.

В Карпатах снег, порывы ветра 25-30 м/с, метель, на дорогах гололедица, температура ночью 2-7° мороза, днем около 0°.

В Киеве - небольшой дождь и мокрый снег; утром и днем порывы ветра 17-22 м/с. Температура ночью 1-3° тепла, днем 6-8° тепла.

Прогноз погоды на 23 февраля, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на воскресенье, 23 февраля, в городах Украины:

Ужгород – +6...+8

Львов – +6...+8

Ивано-Франковск – +9...+11

Тернополь – +6...+8

Черновцы – +9...+11

Хмельницкий – +6...+8

Луцк – +5...+7

Ровно – +5...+7

Житомир – +6...+8

Винница – +6...+8

Одесса – +9...+11

Николаев – +7...+9

Херсон – +6...+8

Симферополь – +6...+8

Кропивницкий – +7...+9

Черкассы – +6...+8

Чернигов – +5...+7

Сумы – +3...+5

Полтава – +6...+8

Днепр – +6...+8

Запорожье – +6...+8

Донецк – +3...+5

Луганск – +3...+5

Харьков – +3...+5

Киев – +7...+9

В понедельник 24 февраля ожидается существенное ухудшение погоды. Ветер усилится до 17-22 м/с. На Правобережье ночью, а днем по всей территории Украины порывы 25-28 м/с. Временами дождь и мокрый снег. Ночью в западных областях, днем в восточных возможны значительные осадки.

Температура в течение суток 0-5° тепла. Ночью на северо-востоке страны 1-3° мороза, днем на юге и в Закарпатье 5-10° тепла.

В Карпатах мокрый снег (ночью значительный), метель, усиление ветра 25-30 м/с, ночью порывы 40 м/с; температура в течение суток 0-5° мороза. На дорогах гололедица.

В Киеве 24 февраля ветер 17-22 м/с, дождь и мокрый снег, ночью местами значительные осадки. Температура в течение суток 2-4° тепла.

Прогноз погоды на 24 февраля, фото: meteo.gov.ua

25 февраля в Украине ночью в восточных, днем в западных и местами в северных областях небольшие осадки; ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 7-12 м/с, ночью в восточной части, днем местами в западных областях порывы 15-22 м/с; температура ночью от 1° тепла до 4 ° мороза, днем 2-7 ° тепла, в Одесской области и Закарпатье до 12°.

В Карпатах 25 февраля небольшой снег, ветер юго-западный, 15-20 м / с, порывы 25 м/с, температура ночью 4-9° мороза, днем от 1° мороза до 4 ° тепла. На дорогах гололедица.

В Киеве 25 февраля ночью без осадков, днем местами небольшие осадки; ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с; температура ночью от 1 ° тепла до 4 ° мороза, днем 2-7° тепла.

Прогноз погоды на 25 февраля, фото: meteo.gov.ua

Что касается погоды в последующие два дня, то 26 февраля в Украине в западных и северных областях небольшой дождь, на остальной территории без осадков. 27 февраля в Украине дождь, на западе - с мокрым снегом, ночью в центральных, южных и восточных областях без осадков.

Температура ночью 0-5° тепла, 26 февраля в восточной части 1-6° мороза; днем 4-10° тепла, на юге, 26 февраля и на Прикарпатье - до 13°, 27 февраля на западе - 2-7° тепла.

В Карпатах - мокрый снег, температура ночью и днем от 3° мороза 3° тепла.

В Киеве 26 февраля небольшой, 27 февраля - умеренный дождь. Температура ночью 0-5° тепла, днем 4-9°.

Прогноз погоды на 26 февраля, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 27 февраля, фото: meteo.gov.ua

Напомним, метеорологам сложно определить, пришла ли весна из-за затянутых переходов между сезонами.

"В связи с глобальными изменениями климата - в этом году метеорологическая зима в Киев не пришла. Такое случается в северных областях часто, но в Киеве это впервые такое - в этом году. И поэтому мы считаем, что она уже не придет. Надо определяться уже с метеорологической весной. Мы уже будем анализировать, когда точно можно будет сказать, что весна к нам пришла. Это очень сложно в этом году, потому что это не так, как всегда делалось", - сообщила начальник отдела климатологии в Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского Елена Донич.

В понедельник, 17 февраля, в Киеве был превышен на 0,2 градуса температурный рекорд среднесуточной температуры воздуха, который был установлен в прошлом году