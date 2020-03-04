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Среда, 04.03.2020
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Местами до +20: сегодня Украина станет самым теплым местом Европы

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Местами до +20: сегодня Украина станет самым теплым местом Европы
08:33 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:Теплый и сухой воздух продолжит поступать с юга Европы в ближайшие дни.

В ближайшие сутки, 4 марта, теплый и сухой воздух, продолжающий поступать с юга Европы, охватит большую часть территории Украины и лишь на западе в зоне влияния атмосферного фронта будет облачно и пройдут дожди при более низкой температуре, сообщает во вторник Укргидрометцентр.

В большинстве западных областей в среду дождь, на Закарпатье и в Карпатах значительный дождь, в горах с мокрым снегом; на остальной территории без осадков.

Ночью и утром в западных, северных и центральных областях местами туман. Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с.

Температура ночью 2-7° тепла, днем 14-19°, в западных областях и на побережье морей 10-15°, в Карпатах, Львовской и Волынской областях на протяжение суток 3-8° тепла.

В Киеве - без осадков. Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с. Температура ночью 5-7° тепла, днем 15-17°.

Прогноз погоды на 4 марта, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на среду, 4 марта, в городах Украины:

  • Ужгород – +10...+12
  • Львов – +5...+7
  • Ивано-Франковск – +9...+11
  • Тернополь – +12...+14
  • Черновцы – +12...+14
  • Хмельницкий – +13...+15
  • Луцк – +5...+7
  • Ровно – +11...+13
  • Житомир – +16...+18
  • Винница – +17...+19
  • Одесса – +12...+14
  • Николаев – +16...+18
  • Херсон – +17...+19
  • Симферополь – +17...+19
  • Кропивницкий – +17...+19
  • Черкассы – +16...+18
  • Чернигов – +14...+16
  • Сумы - + 13... + 15
  • Полтава – +16...+18
  • Днепр – +17...+19
  • Запорожье – +16...+18
  • Донецк – +16...+18
  • Луганск – +15...+17
  • Харьков – +16...+18
  • Киев – +15...+17

5 марта в западных областях дождь, ночью с мокрым снегом (в Карпатах и на Закарпатье ночью местами значительные осадки); температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 5-10° тепла; в Карпатах ночью 0-5° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.

На остальной территории без осадков; температура ночью 3-8° тепла, днем 10-16°, на востоке страны до 18°. Ветер южный и юго-западный, 5-10 м/с.

В Киеве - без осадков. Ветер преимущественно южный, 5-10 м / с. Температура ночью 5-7° тепла, днем 13-15°.

Прогноз погоды на 5 марта, фото: meteo.gov.ua

6 марта без осадков; температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 5-10° тепла; в Карпатах ночью 0-5° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.

На остальной территории переменная облачность, без осадков, только во северных областях небольшой дождь; температура ночью 3-8° тепла, днем 10-15°, в северных областях 8-13°. Ветер южный и юго-западный, 5-10 м/с.

На Киевщине 6 марта небольшой дождь. Ветер южный и юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-8° тепла; Днем 8-13°.

Прогноз погоды на 6 марта, фото: meteo.gov.ua

Согласно прогнозу на 7-8 марта, в западных областях дождь, температура ночью и днем 2-8° тепла (днем 7 марта 6-11 °); в Карпатах дождь с мокрым снегом, температура ночью и днем около 0°. На остальной территории без осадков, лишь 7 марта в северных, 8 марта местами и в центральных, Одесской областях небольшой дождь; температура ночью 2-8° тепла, днем 8-14°, в юго-восточной части до 16°.

В столичном регионе 7- 8 марта небольшой дождь (7 марта местами). Температура ночью 2-7° тепла, днем 8-13°.

Прогноз погоды на 7 марта, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 8 марта, фото: meteo.gov.ua

Напомним, по прогнозу синоптиков в марте 2020 года средняя месячная температура прогнозируется на уровне 1-7 градусов тепла, на 2-3 градусов выше средних многолетних значений.

Месячное количество осадков ожидается 24-44 мм, в горных районах 36-80 мм, что в пределах средних многолетних значений. Среднее месячное количество осадков 24-50 мм, в горных районах и на Закарпатье 56-102 мм.

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В горных районах снежный покров наблюдается в течение месяца, на остальной территории Украины возможно кратковременное образование снежного покрова.

Кроме того, в марте вероятны грозы, сильный ветер, гололед и налипание мокрого снега.

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Погода, Дожди, Укргидрометцентр, Снег, Синоптики, Потепление, Весна, Март, Прогноз погоды, Погода 4 марта, Погода в марте.
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