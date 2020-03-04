Местами до +20: сегодня Украина станет самым теплым местом Европы

Новости Украины:Теплый и сухой воздух продолжит поступать с юга Европы в ближайшие дни.

В ближайшие сутки, 4 марта, теплый и сухой воздух, продолжающий поступать с юга Европы, охватит большую часть территории Украины и лишь на западе в зоне влияния атмосферного фронта будет облачно и пройдут дожди при более низкой температуре, сообщает во вторник Укргидрометцентр.

В большинстве западных областей в среду дождь, на Закарпатье и в Карпатах значительный дождь, в горах с мокрым снегом; на остальной территории без осадков.

Ночью и утром в западных, северных и центральных областях местами туман. Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с.

Температура ночью 2-7° тепла, днем 14-19°, в западных областях и на побережье морей 10-15°, в Карпатах, Львовской и Волынской областях на протяжение суток 3-8° тепла.

В Киеве - без осадков. Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с. Температура ночью 5-7° тепла, днем 15-17°.

Прогноз погоды на 4 марта, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на среду, 4 марта, в городах Украины:

Ужгород – +10...+12

Львов – +5...+7

Ивано-Франковск – +9...+11

Тернополь – +12...+14

Черновцы – +12...+14

Хмельницкий – +13...+15

Луцк – +5...+7

Ровно – +11...+13

Житомир – +16...+18

Винница – +17...+19

Одесса – +12...+14

Николаев – +16...+18

Херсон – +17...+19

Симферополь – +17...+19

Кропивницкий – +17...+19

Черкассы – +16...+18

Чернигов – +14...+16

Сумы - + 13... + 15

Полтава – +16...+18

Днепр – +17...+19

Запорожье – +16...+18

Донецк – +16...+18

Луганск – +15...+17

Харьков – +16...+18

Киев – +15...+17

5 марта в западных областях дождь, ночью с мокрым снегом (в Карпатах и на Закарпатье ночью местами значительные осадки); температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 5-10° тепла; в Карпатах ночью 0-5° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.

На остальной территории без осадков; температура ночью 3-8° тепла, днем 10-16°, на востоке страны до 18°. Ветер южный и юго-западный, 5-10 м/с.

В Киеве - без осадков. Ветер преимущественно южный, 5-10 м / с. Температура ночью 5-7° тепла, днем 13-15°.

Прогноз погоды на 5 марта, фото: meteo.gov.ua

6 марта без осадков; температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 5-10° тепла; в Карпатах ночью 0-5° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.

На остальной территории переменная облачность, без осадков, только во северных областях небольшой дождь; температура ночью 3-8° тепла, днем 10-15°, в северных областях 8-13°. Ветер южный и юго-западный, 5-10 м/с.

На Киевщине 6 марта небольшой дождь. Ветер южный и юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-8° тепла; Днем 8-13°.

Прогноз погоды на 6 марта, фото: meteo.gov.ua

Согласно прогнозу на 7-8 марта, в западных областях дождь, температура ночью и днем 2-8° тепла (днем 7 марта 6-11 °); в Карпатах дождь с мокрым снегом, температура ночью и днем около 0°. На остальной территории без осадков, лишь 7 марта в северных, 8 марта местами и в центральных, Одесской областях небольшой дождь; температура ночью 2-8° тепла, днем 8-14°, в юго-восточной части до 16°.

В столичном регионе 7- 8 марта небольшой дождь (7 марта местами). Температура ночью 2-7° тепла, днем 8-13°.

Прогноз погоды на 7 марта, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 8 марта, фото: meteo.gov.ua

Напомним, по прогнозу синоптиков в марте 2020 года средняя месячная температура прогнозируется на уровне 1-7 градусов тепла, на 2-3 градусов выше средних многолетних значений.

Месячное количество осадков ожидается 24-44 мм, в горных районах 36-80 мм, что в пределах средних многолетних значений. Среднее месячное количество осадков 24-50 мм, в горных районах и на Закарпатье 56-102 мм.

В горных районах снежный покров наблюдается в течение месяца, на остальной территории Украины возможно кратковременное образование снежного покрова.

Кроме того, в марте вероятны грозы, сильный ветер, гололед и налипание мокрого снега.