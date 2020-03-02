На Харьковщине в результате ДТП погибло четыре человека

Новости Украины:В Харьковской области в результате столкновения КАМАЗ и Daewoo погибли 4 человека.

В Харьковской области на трассе "Чугуев - Меловое" в результате столкновения грузовика и легковушки погибли четыре человека.

Как информирует отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, ДТП с участием автомобилей "КАМАЗ" с прицепом и Daewoo Lanos произошло 2 марта в 5:50.

"В результате аварии 22-летний водитель легковушки и двое его пассажиров – 24- и 44-летние женщины - от полученных травм погибли на месте. Еще один пассажир автомобиля, 47-летний мужчина, был госпитализирован в местную больницу, однако вскоре скончался", - говорится в сообщении.

Следователями открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время решается вопрос о задержании 36-летнего водителя грузовика в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.