Скрылся с места происшествия: В Черкасской области водитель устроил смертельное ДТП

Новости Украины:В Черкасской области пьяный водитель устроил смертельное ДТП, а затем скрылся с места происшествия.

В Черкасской области нетрезвый водитель на автомобиле Opel наехал на мопед, в результате чего пассажирка последнего погибла на месте, а водитель легковушки скрылся с места происшествия. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Черкасской области.

"Дорожно-транспортное происшествие произошло 2 марта в селе Лозоватка, Шполянского района. Водитель автомобиля Opel совершил наезд на мопед, который двигался по автодороге в попутном направлении, после чего скрылся с места происшествия. В результате дорожно-транспортного происшествия пассажирка мопеда погибла на месте происшествия, а водитель мопеда получил телесные повреждения и был госпитализирован в местную больницу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после получения информации о ДТП с пропавшим, на территории Шполянского и соседних районов было введено в действие специальную полицейскую операцию и ориентирован личный состав на поиски злоумышленника.

"Полицейские установили местонахождение автомобиля и водителя, совершившего ДТП. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Он задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального Кодекса Украины", - сообщили правоохранители.

По данному факту Шполянским отделением полиции открыто уголовное производство по части 2 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас решается вопрос об объявлении ему подозрения и избрании меры пресечения.