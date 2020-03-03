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Скрылся с места происшествия: В Черкасской области водитель устроил смертельное ДТП

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Скрылся с места происшествия: В Черкасской области водитель устроил смертельное ДТП
15:27 Сегодня Телеграф УНН Фото: ch.npu.gov.ua

Новости Украины:В Черкасской области пьяный водитель устроил смертельное ДТП, а затем скрылся с места происшествия.

В Черкасской области нетрезвый водитель на автомобиле Opel наехал на мопед, в результате чего пассажирка последнего погибла на месте, а водитель легковушки скрылся с места происшествия. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Черкасской области.

"Дорожно-транспортное происшествие произошло 2 марта в селе Лозоватка, Шполянского района. Водитель автомобиля Opel совершил наезд на мопед, который двигался по автодороге в попутном направлении, после чего скрылся с места происшествия. В результате дорожно-транспортного происшествия пассажирка мопеда погибла на месте происшествия, а водитель мопеда получил телесные повреждения и был госпитализирован в местную больницу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после получения информации о ДТП с пропавшим, на территории Шполянского и соседних районов было введено в действие специальную полицейскую операцию и ориентирован личный состав на поиски злоумышленника. 

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"Полицейские установили местонахождение автомобиля и водителя, совершившего ДТП. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Он задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального Кодекса Украины", - сообщили правоохранители. 

По данному факту Шполянским отделением полиции открыто уголовное производство по части 2 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. 

Сейчас решается вопрос об объявлении ему подозрения и избрании меры пресечения.

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Украина, ДТП, Черкассы, Погибшие, Пострадавшие, ГУНП.
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