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В Киеве на мосту Патона столкнулись два авто

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В Киеве на мосту Патона столкнулись два авто
09:49 Сегодня Телеграф Информатор Фото: Информатор

Новости Украины:Вечером пятницы, 6 марта, в Киеве на мосту Патона произошло ДТП с участием Volkswagen Jetta службы такси Uklon и Dodge Ram One.

В Киеве вечером 6 марта на мосту Патона произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием Volkswagen Jetta службы такси Uklon и Dodge Ram One. Об этом сообщает "Информатор".

Автомобили не поделили полосу движения и столкнулись. Два автомобиля двигались в сторону левого берега: Dodge ехал по реверсивной полосе, когда Volkswagen - по левой. Во время перестраивания на другую полосу между автомобилями произошло боковое столкновение. Машины не смогли разминуться на дороге и столкнулись передней боковой частью.

Как сообщают очевидцы, в результате аварии водитель Volkswagen получил незначительные травмы головы, а у водителя Dodge повысилось давление.На месте ДТП работал экипаж патрульной полиции, карета скорой помощи и следственно-оперативная группа.

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Как сообщалось, на Одесской трассе под Киевом из-за тумана более 10 авто попали в дорожно-транспортные происшествия.

В Черкасской области нетрезвый водитель на автомобиле Opel наехал на мопед, в результате чего пассажирка последнего погибла на месте, а водитель легковушки скрылся с места происшествия. 

В Харьковской области на трассе "Чугуев - Меловое" в результате столкновения грузовика и легковушки погибли четыре человека.

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Киев, ДТП, Авария, Происшествие.
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