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В Киеве пьяный водитель спровоцировал аварию с шестью машинами

В Киеве пьяный водитель спровоцировал аварию с шестью машинами
16:34 Сегодня Телеграф УНН Фото: facebook.com

Новости Украины:В Столице пьяный водитель спровоцировал аварию при участии 6 машин.

В Киеве на проспекте Победы мужчина в состоянии алкогольного опьянения спровоцировал ДТП с участием 6 автомобилей. Об этом сообщает полиция Киева. 

На днях, в полицию поступило сообщение о ДТП на проспекте Победы. 

"По предварительной информации, водитель автомобиля Rover был невнимательным за рулем, не оценил дорожную обстановку, не выбрал безопасную скорость движения, безопасную дистанцию для движения и совершил столкновение с транспортным средством Volkswagen. Вследствие неуправляемого движения, вызванного столкновением вышеуказанных авто, механические повреждения получили еще 4 автомобиля: Daewoo, Chevrolet, Skoda и Renault", - говорится в сообщении. 

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Также, общаясь с 38-летним водителем транспортного средства Rover, инспекторы заметили у него явные признаки алкогольного опьянения. 

"Мужчина согласился пройти освидетельствование на состояние опьянения, результат - 1,60 промилле, что превышает допустимый уровень почти в 8 раз", - отмечается в сообщении.

Кроме того, на водителя полицейские составили протокол по ч.1 ст.130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) и протокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП).

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"... во время оформления ДТП, патрульные обнаружили у двух участников ДТП, а именно водителей автомобилей Skoda и Volkswagen отсутствие полиса (договора) обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств (страхового сертификата "Зеленая карта"), из-за чего на водителей были вынесены постановления по ч.1 ст.126 ", - говорится в сообщении.

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Киев, ДТП, Алкоголь, Авто.
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