В Украине спрос на новые легковые авто сильно вырос за февраль

Новости Бизнеса:В Украине за прошедший месяц рынок новых автомобилей значительно вырос.

В Украине рынок новых легковых автомобилей в феврале 2020 года по сравнению с февралем прошлого года вырос на 21% и составил почти 7 тыс. машин.

Об этом сообщает Ассоциация автопроизводителей Украины (Укравтопром).

"В прошлом месяце в Украине на учет было поставлено почти 7 тыс. новых легковых автомобилей. Как следствие, по сравнению с февралем прошлого года, рынок новых авто вырос сразу на 21%", - говорится в сообщении.

Согласно данным ассоциации, в феврале 2020 года самой популярной маркой стала Renault, 1223 единицы автомобилей этой марки было зареестроавано в Украине в прошлом месяце. Таким образом спрос на эту марку вырос на 68% по сравнению с февралем 2019 года.

На втором месте по популярности оказалась марка Toyota, 1089 авто которого было зарегистрировано в феврале этого года, что на 52% больше чем за аналогичный месяц прошлого года.

Третье место заняла марка KIA, машины которой в Украине на протяжении февраля этого года зарегистрировали 479 раз, что на 20% меньше чем в феврале 2019 года.

На четвертом и пятом местах оказались авто марки Skoda и Nissan, которые были приобретены 386 единиц (на 4% больше, чем в феврале 2019) и 361 единицу (на 9% меньше, чем в феврале 2019) соответственно.

Как сообщалось, по данным Укравтопрома, на украинском рынке новых легковых автомобилей в феврале 2019 года на учет было поставлено 5,7 тыс. машин, что на 2% меньше, чем в феврале 2018 года.