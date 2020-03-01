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Въехал в авто и позвонил маме: В Львове пьяная компания попала в ДТП (Видео)

Въехал в авто и позвонил маме: В Львове пьяная компания попала в ДТП (Видео)
18:28 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: twitter.com

Новости Украины:В Львове пьяная компания попала в ДТП, водитель авто сразу же начал звонить своей маме.

Во Львове произошло ДТП с участием пьяной компании. Водитель автомобиля Renault вызвал на помощь свою маму.

Об этом рассказали в сообществе "Варта 1".

Авария случилась на улице Кульпарковской, где столкнулись два автомобиля – Renault, в котором находились молодые люди навеселе, и машина марки Lanos сервиса такси Uber. В результате столкновения сильно пострадала женщина, ехавшая в такси – ее госпитализировали.

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В салоне Renault было четверо парней в состоянии алкогольного опьянения. Они продолжили пьянствовать, даже когда на место происшествия прибыли правоохранители. Мужчина, который был за рулем автомобиля, игнорировал требования полицейских пройти тест на алкоголь и звонил маме. Он утверждал, что это такси врезалось в его авто.

Через некоторое время на место аварии прибыла мать водителя, которая вызвала машину скорой помощи и увезла сына в больницу.

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Украина, ДТП, Авто, Нацполиция, ГУНП.
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